THY'den 28 yolcunun yaralandığı uçuşa ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), New York uçuşu sırasında yaşanan türbülans ve yaralanmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Uçakta bulunan 28 yolcu ve 2 kabin personeli, türbülansın etkisiyle oluşan hafif yaralanmalar nedeniyle hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolleri yapılan 28 yolcudan, ilk kontrollerde 18'i daha sonra ise 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şu an 1 yolcu ve 1 kabin memurunun tedbir amaçlı sağlık gözetimleri sürmektedir" denildi.
Açıklamada, "THY'nin, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğu ve tüm gereklilikleri yerine getirmek için durumu yakından takip ettiği" ifade edildi.