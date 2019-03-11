THY'den 28 yolcunun yaralandığı uçuşa ilişkin açıklama

THY, New York uçuşu sırasında yaşanan türbülans nedeniyle yaralanan yolculara ilişkin açıklamada bulundu.

Türk Hava Yolları (THY), New York uçuşu sırasında yaşanan türbülans ve yaralanmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Uçakta bulunan 28 yolcu ve 2 kabin personeli, türbülansın etkisiyle oluşan hafif yaralanmalar nedeniyle hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolleri yapılan 28 yolcudan, ilk kontrollerde 18'i daha sonra ise 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şu an 1 yolcu ve 1 kabin memurunun tedbir amaçlı sağlık gözetimleri sürmektedir" denildi.

Açıklamada, "THY'nin, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğu ve tüm gereklilikleri yerine getirmek için durumu yakından takip ettiği" ifade edildi.