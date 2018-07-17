THY'de 'kahve' skandalı: Özel ekip kuruldu, habere engelleme geldi

Türk Hava Yolları yöneticisi, kahve ikramında 'kahveyi nasıl içtiğini bilmeyen' kabin memuruyla tartıştı. Konuyla ilgili ekip kurulurken, internette çıkan habere yasaklama getirildi.

Türk Hava Yolları (THY) yönetim kurulu üyesinin, uçuşta kabin görevlisine kahve ikramı yüzünden yaptığı kapris nedeniyle "aynı aksaklığın bir daha yaşanmaması" için 100 kişilik özel kabin memuru ekibi oluşturuldu. Skandalı dün sabah yayınlayan Airporthaber’in ilgili haber linkine erişim engeli geldi.

Havacılık dünyasına dair haberleriyle bilinen airporthaber’in haberine göre THY yönetiminden bir ismin bir süre önce uçakta Türk kahvesi istedi, ancak kabin memurunun “Kahvenizi nasıl içersiniz?” sorusu karşısında sinirlenerek, “Kahveyi nasıl içtiğimi bilmiyor musunuz?” diye çıkıştı.

Bunun üzerine "THY üst yönetiminin uçuşlarda bir aksaklık yaşamaması ve hizmet kalitesinde standart yakalanması" için ekip kuruldu. Ekip, deneyimli kabin memurları arasından belirlendi. Ekip üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin uçakta hangi taleplerde bulunduğu ve uçuş alışkanlıkları konularında özel olarak eğitildi.

HABERE ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Airporthaber’in 16 Temmuz günü saat 09.51’de yayınladığı haber an itibarıyla erişime engelli.

Sitenin sosyal medya hesaplarından kaldırılmayan haberin linkine tıklandığında boş sayfa çıkıyor.