THY yeni havalimanına ortak olmayacak

Türk Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen'e ve yeni havalimanına ortak olacağı söyleniyordu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 'THY'nin ne Sabiha'yı ne de yeni havalimanını alması rekabet şartlarına uygun değil' denildi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul üçüncü havalimanının finansmanı için bankalardan alınan 4.5 milyar avroluk kredinin anapara ödemelerinin havalimanı açıldıktan sonra başlayacağını belirterek, faizlerin ödendiğini ve "bir sıkıntının olmadığını" söyledi. Özdemir, üçüncü havalimanının inşaat ve işletmesini yürüten İGA'ya şu aşamada yeni bir ortak alınmayacağını da ifade etti.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin basın toplantısında Reuters'ın sorularını yanıtlayan Özdemir, "Havalimanı açıldıktan sonra geri ödemeler başlayacak. Herhangi bir sorun yok, aynı şekilde devam ediyor. Faizler ödeniyor. Kredinin faizleri ödeniyor, havalimanı açıldıktan sonra anapara ödemeleri de başlayacak. Ödemesiz bir süre vardı, onun içindeyiz" dedi.

'YENİ BİR FİNANSMAN İHTİYACI YOK'

Geçen yıl 1 milyar avroluk ek finansman sağlandığını hatırlatan Özdemir, "Havalimanı bitti, zaten yeni bir finansmana ihtiyacı yok havalimanımızın. Her şeyimiz hazır. Yarın öbür gün açılacaktı planlama oydu, ama Nisan başında açılması hem mevsim şartları hem de yolcunun rahat etmesi yönünde daha iyi" diye konuştu.

Havalimanının son olarak Nisan ayının başında açılmasını planladıklarını ifade eden Özdemir, şu anda da günde 17-18 seferin yapıldığını kaydetti.

THY ORTAK OLMAYACAK

İGA'da son dönemde değişen hissedarlık yapısı ile ilgili de Özdemir şunları söyledi: "Yeni bir ortak alınmayacak şu aşamada. Başka bir ortağın çıkma durumu da yok. THY'nin ortak olma durumu da yok. THY zaten ne 'Sabiha Gökçen için ne yeni havalimanı için herhangi bir şey düşünmüyorum' şeklinde açıklama yaptı, bunlar doğru değil. THY'nin ne Sabiha'yı ne de yeni havalimanını alması rekabet şartlarına uygun değil" dedi.

Hafta başında Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru yapılmıştı. İGA'nın ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon Havacılık İnşaat yüzde 20'şer pay sahibiydi.