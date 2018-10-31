THY söylentilerine yalanlama

Limak Şirketler Grubu, İstanbul Havalimanı'ndaki hisselerini satacağı yönündeki haberleri yalanladı.

29 Ekim'de açılışı yapılan havalimanının yapımını üstlenen firmalardan olan Limak, havalimanı hisslerini satacağı haberlerini yalanladı.

Limak Şirketler Grubu tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve işletmesini üstlenen İGA Havalimanları İşletmeleri AŞ'deki hisselerimizi satmak yönünde bugüne kadar hiçbir şirket ile bir temas veya görüşmemiz olmamıştır" denildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda Limak'a ait olan yüzde 20 hisseyi satın almak üzere görüşmeler yaptığı ileri sürülmüştü.