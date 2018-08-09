THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı satın alıyor

Türk Hava Yolları’nın, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesinin tamamını satın almak istediği iddia edildi.

Türk Hava Yolları’nın, İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesinin tamamını satın almak için harekete geçtiği iddia edildi.

AirportHaber’in haberine göre, Türk Hava Yolları’nın bir süre önce yeni havalimanına taşınma maliyetleri için kullanmak istediği bir milyar dolarlık kredinin aslında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı devralmak için kullanılacağı ileri sürüldü.

Bir milyar dolarlık kredi için yerli-yabancı bankalarla görüşen ve imza aşamasına gelen THY’nin, yüzde 100 hissesi Malezyalılar’ın elinde bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesini devralmak istediği öğrenildi.

THY ve Malaysia Airports’un, yüzde 100 hissenin devri karşılığında 1.2 milyar dolara anlaştığı kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesi, 1 Mayıs 2030 yılına kadar Malezyalılar’ın elinde bulunuyor. 2008 yılında Hintli GMR, Malaysia Airports ve Limak tarafından işletme ihalesi alınan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilk olarak Hintli GMR ayrılmış, yüzde 40 hissesi bulunan Limak ise 285 milyon Euro karşılığında ön alım hakkını kullanan Malaysia Airports’a hisselerini devretmişti.

2019 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanan ikinci pist ile birlikte kapasitesini artıracak olan Sabiha Gökçen Havalimanı, ek terminal binası ile birlikte 41 milyona ulaşan kapasiteyi, iki pistin işler hale gelmesinden sonra yıllık 63 milyon yolcuya çıkaracak.

