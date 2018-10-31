THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı satın alacak, yeni havalimanına ortak olacak

Türk Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın satın alacağı, yeni açılan İstanbul Havalimanı'na da ortak olacağı ileri sürüldü. THY’nin New York JFK Havalimanı’nın 1 numaralı terminaline de ortak olacağı belirtiliyor.

Bir süre önce gündeme gelen THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'nı satın alacağı iddialarına iki yeni iddia daha eklendi.

THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dışında yeni açılan İstanbul Havalimanı'na ve New York JFK Havalimanı’nın 1 numaralı terminaline ortak olacağı ileri sürüldü.

Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, "Yeni havalimanı tam kapasite ile açılıncaya kadar İstanbul’un ikinci büyük havalimanı olan Sabiha Gökçen’i THY alıyor. Yapımı süren ikinci pist ve yeni ek terminalle kapasitesi 63 milyon yıl/yolcuya kadar yükselecek olan Sabiha Gökçen’in Malezyalı işletmecisinin ne zaman THY’ye devredeceğini bilmiyorum. Ama çok uzak görünmüyor" dedi.

İddiaya göre THY İstanbul Havalimanı’nın iki ortağı Limak ve MNG'nin hisselerini satın almak için de girişimde bulunuyor. Cebeci, "İki ortağın yüzde 20 hisseleri için 200’er milyon Euro ödeneceği ve THY’nin yeni havalimanı ortaklığının yüzde 40’la kesinleşeceği çok konuşuluyor. Ancak taraflardan henüz bir açıklama gelmedi" iddiasında bulundu.

Cebeci, New York JFK Havalimanı’nın 1 numaralı terminalinin yeniden yapılacağı, THY'nin de bu terminale ortak olabileceğini ve bu konuda araştırmalar yaptığını dile getirdi.