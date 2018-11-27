THY ekip odasına sahte pilot!

THY’nin Airbus 330 filosunda görev yaptığını iddia eden sahte bir pilotun, Türk Hava Yolları uçuş ekiplerinin kullandığı ekip odasında elini kolunu sallayarak gezdiği ortaya çıktı.

THY’nin Airbus 330 filosunda görev yaptığını iddia eden sahte bir pilotun, ekip odasına kadar sızdığı ortaya çıktı.

Airporthaber'de yer alan habere göre, THY’de pilot olduğunu iddia eden Levent D. isimli bir şahsın, sadece THY uçuş ekiplerinin kullandığı dinlenme salonundan fotoğraflar paylaşması tartışma yarattı. THY’de görev yapan pilot ve kabin memurlarının uçuş öncesi son hazırlıklarını yapmak ve dinlenmek için toplandığı salona elini kolunu sallayarak giren sahte pilotun, ekip odasındaki kabin memurları ile iletişime geçerek özel ilişkiler kurduğu iddia edildi. Dikkatli uçuş ekipleri tarafından söz konusu pilotla ilgili olarak AirportHaber’e çok sayıda ihbar iletildi.

Öte yandan Türk Hava Yolları’nda bu isimde bir pilot çalışmadığı ortaya çıktı.

Pilot üniforması ve malzemelerini instagram hesabında paylaşarak takipçilerine pilot izlenimi veren D.'nin bu yolla da çok sayıda kişiyle özel ilişkiler kurduğu öğrenildi.