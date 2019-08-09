THY dönemi zararla kapattı

Türk Hava Yolları 2019 yılı ikinci çeyreğinde 133 milyon lira kâr açıkladı. Böylece ilk yarıyılı 1 milyar 120 milyon lira zararla kapatmış oldu.

Türk Hava Yolları 2019 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2018'in aynı dönemine göre net kâr tutarı yüzde 70 azalırken, şirket 2019'un ilk altı ayını zararla kapatmış oldu.

İlk çeyrekte 1 milyar 253 milyon lira zarar açıklayan şirket ikinci çeyrekte 133 milyon lira kâr bildirdi.

THY 2018 yılında bir önceki yıla göre kârlarını yüzde 533 artırmış, yüzde 81.9 doluluk oranıyla, 4 milyar 45 milyon lira kâr elde etmişti.

THY'nin zararlarında kur artışlarının etkili olduğu belidtiliyor.

KUR ARTIŞI YAKIT MALİYETLERİ YÜKSELTİYOR

Temel maliyet kalemlerini yakıt ve dolar üzerinden satın alınan hizmet ve mallar oluştururken, kurdaki yükseliş şirketin aleyhine işliyor.

Uçak yakıtı için fiyatlandırma uluslararası piyasada fiyatı düşen petrole göre olmadığı için burada da pozitif bir etki yaşanmıyor.

Yurtiçi uçuşlarda kura paralel bir fiyat artışı sağlamak hem rekabet hem de genel yoksullaşma nedeniyle zorlaşırken, şirketin asıl kârlılığı (mesafe gibi nedenlerle) buradan kaynaklandığı için tablonun olumsuz etkilenmiş olduğu düşünülüyor.

Nitekim, şirketin yolcu gelirlerinin yıllık bazda yüzde 34 artış gösterdiği görülüyor.

