THY çalışanı kaldığı otelin personelini odaya kilitleyerek taciz etti

Türk Hava Yolları’nda görev yapan G.G. isimli kabin memuru, Brezilya’da kaldığı otelin personelini odaya kilitleyerek taciz etti.

Türk Hava Yolları’nda görev yapan G.G. isimli kabin memuru, Brezilya’da kaldığı otelin personelini odaya kilitleyerek taciz etti.

Alkollü olduğu belirtilen kabin memuru tutuklandı.

THY KEFALET ÜCRETİNİ ÖDEDİ

AirportHaber’e ulaşan bilgilere göre, THY kefalet ücretini ödedi, kabin memuru serbest bırakıldı.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Sao Paulo uçuşu ile Brezilya’ya giden Kabin Memuru G.G., konakladığı otelde polis tarafından tutuklandı. Olay, geçtiğimiz günlerde G.G. isimli kabin memurunun yatı olarak bilinen görevi sırasında yaşandı.

Uçuş sonrası otelde dinlenmeye geçen ekip üyelerinden G.G., eğlenmek için dışarı çıktı. Bir süre dışarıda eğlenen ve alkol alan G.G., sabaha karşı 04.00 sıralarında konakladığı otele geldi. Otele girer girmez resepsiyona yönelen genç kabin memuru, resepsiyon görevlisini taciz etmeye başladı. Otel görevlileri, kabin memurunun alkollü olduğunu fark edince istirahat etmesi için odasına çıkardı.

TECAVÜZ GİRİŞİMİ İDDİASI

Ancak G.G., bir süre sonra odasındaki klimanın bozulduğunu söyleyerek bir görevliyi odaya çağırdı. Kontrol için odaya gelen görevliyi içeri alan G.G. kapıyı da içeriden kilitledi.

Klima tamiri için gelen şahıs, kısa süreli boğuşmadan sonra odadan çıkmayı başardı ve güvenlik görevlilerine, otel misafirinin kendisini odaya kilitleyerek tecavüze kalkıştığını bildirdi.

Bunun üzerine kabin memuru G.G. polis tarafından sabaha karşı tutuklandı. Birkaç gün tutuklu kalan G.G., THY’nin kefalet ücreti ödemesi sonrası serbest bırakılarak Türkiye’ye döndü. Kabin memuru hakkında disiplin soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

Kabin memuru G.G.’nin ise savunmasında, klima tamircisinin şikayetinden vazgeçmek için bin dolar talep ettiğini ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.