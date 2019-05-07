THY: 20-26 Haziran tarihli biletler masrafsız değiştirilecek

THY, 6 Mayıs'tan önce alınan 20-26 Haziran tarihli İstanbul biletlerinin ücretsiz şekilde değiştirilebileceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 20-26 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerin 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebileceğini söyledi.

Üstün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

THY'den önce Pegasus da benzer yönde karar almıştı.