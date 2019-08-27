THK’nın 'Bahreyn’e uçan milyonları' üzerine inceleme başlatıldı

Türk Hava Kurumu’nun eski yönetiminin Bahreyn merkezli bir firmaya kiraladığı jetin 1 milyon doların üzerine çıkan borcunun takibini yapmaması üzerine yeni yönetim tarafından suç duyurusunda bulunulmasının ardından İçişleri Bakanlığı da inceleme başlattı.

Cumhuriyet'te Tuncay Mollaveisoğlu imzasıyla yer alan, “THK'nın milyonları Bahreyn'e uçup gitti” haberinin ardından İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

Bakanlık, Türk Hava Kurumu'nda 2010-2018 yılları arasında savcılığa yansıyan ve raporlara konu olan tüm iddiaları incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Mollaveisoğlu’nun haberine göre Bahreyn merkezli bir firma, THK’dan 1 yıl süre ile jet kiraladı. Pilotu dahil yapılan kira anlaşması ile jeti Dubai’ye götüren firma, turizm ve kumar cennetleri arasında mekik dokuyan Arap şeyhlerine hizmet etti.

Ancak geçen sürede firma, THK’ya ödeme yapmadı. Jeti 1 yıl boyunca kiralayan firmanın borcu 1 milyon doların üzerine çıktı. THK yetkilileri ise jeti geri çağırmadığı gibi kiralayan firmayla ilgili adli işlemleri başlatmadı.

THK’da yönetim değişikliğinin ardından gelen yeni yönetim, Bahreyn merkezli İntraco adlı firma ile ilgili dava açtı. Eski yönetimle ilgili de kiralanan jetin parasının takip edilmemesi, uluslararası saygın birçok firma varken jetin vergi cenneti offshore merkezlere kayıtlı bir firmaya kiralanması ve alacak takibi yapılmaması başlıklarında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan haberin ardından, İçişleri Bakanlığı iddiaların incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi. Bakanlığın görevlendirdiği müfettişler, THK binasına giderek yeni yönetimle temas kurdu.

