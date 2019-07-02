THK'da usulsüzlük iddialarının ardından toplu istifa

Yolsuzluk haberleri ile gündeme gelen ve çeşitli kurumlara 1 milyar lira civarından borcu olan Türk Hava Kurumu'nda, 9 yönetim kurulu üyesi ve yedek üyeler istifa etti.

Yolsuzluk iddiaları ile yeniden gündeme gelen Türk Hava Kurumu'nda 9 yönetim kurulu üyesi ve yedek üyelerin tamamı istifa etti. İstifalara gerekçe olarak Türk Hava Kurumu Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’nun tüzüğe aykırı kararlar aldığı ve kurumu zarara uğrattığı iddiası gösteriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Hava Kurumu Genel Sekreter Yardımcısı iken istifa eden Salim Kaya, "Bıçak kemiğe dayandı. Başkan THK’nın tüzüğünü hiçe sayıyordu” dedi. İstifalardan sonra olaya dahil olan Merkez Denetleme Kurulu, THK'yı genel kurula götürecek. Genel Kurul'un 20-21 Temmuz'da yapılması isteniyor.