THK: Uçaklarımız yangına müdahaleye hazırdı, gerek yok dediler

Türk Hava Kurumu Genel Sekreteri Rafet Yavuz, kurumun Göcek yangınına neden müdahale etmediğini anlattı. Yavuz, ‘iki uçağımız göreve hazırdı ama gerek yok dendi’ dedi.

Önceki gün Dalaman’da çıkan ve gece saatlerinde Göcek’e doğru büyüyüp ilerleyerek yerleşim yerlerini tehdit eden yangında, Türk Hava Kurumu'nun (THK) gece uçabildiği belirtilen gelişmiş uçakları kullanılmadı.

RS FM'de yayınlanan "Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle" programına katılan THK Genel Sekreteri Rafet Yavuz, uçakların yangında neden kullanılmadığını anlattı.

‘GEREKÇE SÖZLEŞME OLMAMASI OLABİLİR’

Kurumun 1985 yılından itibaren orman yangınlarına uçaklarla müdahale etmek için çalışmalarını yürüttüğünü belirten THK Genel Sekreteri, "Orman Bakanlığı'nın açmış olduğu ihaleler kapsamında sözleşme yapılmıştı. Olası yangınlarda 3 veya 4 merkezde uçaklarımızı hazır edip anında müdahale ediyorduk. Fakat 2019 yılı için Orman Bakanlığı ile sözleşme imzalama imkanını bulamadık. Sebebi maliyetlerin yükselmiş olması ve ihalelerin kamuoyuna, yerli ve yabancı firmalara açık olması sebebiyle mali konularda zorluk yaşamamızdı" açıklamasını yaptı.

Dün sabah itibariyle yangını söndürmek üzere göreve hazır olduklarını belirten Rafet Yavuz, "İki uçağımızı hazır hale getirip talimat bekledik. Ama 'Yangına müdahale edildi, ihtiyaç yok' denildi. Gerekçe sözleşme olmaması olabilir" diye konuştu.

Yangına helikopterlerle müdahale edildiğini ama kendi uçaklarının yöntemlerinin daha farklı olduğunu, helikopterlerin haznesinin 1 buçuk ton, uçakların haznesinin ise 6 ton olduğunu ifade eden Yavuz, "Uçaklar suyu alabilecek kapasiteye sahipler. Gece de uçabiliyorlar. Orada bir sürü can var, ağaç var, tabii ki böyle bir durumda içimiz yandı" dedi.

