TGC'den Bahçeli'ye yanıt: Gazetecilerin kara listeye alınması kabul edilemez

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ilan yayınlayarak gazetecileri hedef göstermişti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Bahçeli'nin bu tavrına tepki gösterdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), seçimlerde sürpriz bir çıkış yaparak oylarını artıran ve AKP ile koalisyon kuracak pozisyonu yakalayan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, verdiği tam sayfa gazete ilanında kendisini eleştiren gazetecilerin isimlerini vererek hedef göstermesine tepki gösterdi.

Açıklamada, “MHP 26 Haziran 2018 Salı günü verdiği gazete ilanında haber ve yorumlarından memnun olmadığı 59 gazeteci ve yazarın isimlerini ve gazetelerini yayınlamıştır. Bu tutum kabul edilemez” dendi.

TGC’nin açıklamasında, “Demokratik toplumlarda iktidar ve siyasi partiler gazetecileri hedef göstermek, kara listeye almak değil, özgür basın anlayışına hizmet etmekle sorumludur. Gazetecilerin görevi de iktidarları ya da siyasi partileri memnun etmek değildir” ifadelerine yer verildi.

TGC: LİSTEDEKİ 59 GAZETECİNİN CAN GÜVENLİĞİNDEN İKTİDAR SORUMLU

TGC’den yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü Anayasa tarafından korunan bir hak, demokratik bir devletin en temel yapı taşı, demokrasi için vazgeçilmez bir öğe ve rejim için bir güvencedir. Özgür ve sınırlamalardan arınmış medya demokratik ve şeffaf toplumun temel unsurudur.

MHP 26 Haziran 2018 Salı günü verdiği gazete ilanında haber ve yorumlarından memnun olmadığı 59 gazeteci ve yazarın isimlerini ve gazetelerini yayınlamıştır. Bu tutum kabul edilemez. Siyasi parti temsilcilerinin beğenmedikleri haber ve yorumları yazan gazeteci ve yazarların listesini tutar ve bunu hedef göstererek ilan olarak yayınlarsa bu ülkede demokrasiden söz edemeyiz.

Demokratik toplumlarda iktidar ve siyasi partiler gazetecileri hedef göstermek, kara listeye almak değil, özgür basın anlayışına hizmet etmekle sorumludur. Gazetecilerin görevi de iktidarları ya da siyasi partileri memnun etmek değildir. Gazeteciler halkın haber alma ve gerçekleri öğrenmesi için görevini yapar. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir.

Gazeteciler bu ülkede zaten yıllardır siyasetçilerin hedef göstermeleri nedeniyle sayısız sözlü ve fiziksel saldırılara uğramış, işsiz bırakılmış, tutuklanmış, ağır bedeller ödemişlerdir. TGC Basın Müzesi Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde her siyasi görüşten öldürülmüş 66 gazetecinin ismi yer almaktadır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü konusundaki engellerin ortadan kaldırılması, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilerin haklarının korunması için çalışmayı sürdüreceğiz.

Listede ismi yer alan ve hedef gösterilen bir bölümü üyemiz olan 59 gazetecinin can güvenliğinin korunmasının her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi iktidarın sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyoruz.”