TFF'ye kayyum geliyor iddiası

Spor kulüplerinden borçlarını tahsil edemeyen bankaların, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine üst düzey yönetici atayacağı iddia edildi.

Spor kulüplerinden borçlarını tahsil edemeyen bankaların, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine üst düzey yönetici atayacağı iddia edildi.

Artan döviz kurları ve krizin vurduğu futbol kulüpleri borç batağından kurtulamıyor.

Bankalara olan ödemelerini yapamayacak seviyeye gelen kulüpler için yeni bir adım atılıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre bankalardan üst düzey yöneticiler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yönetim kuruluna girerek görev alacaklar. Böylece borçların nasıl yapılandırılacağı, kulüplerin bütçe yönetimleri ve hatta transfer politikaları bankaların kontrolünde belirlenecek.

Kulüplerin hem özel hem de kamu bankalarına yüklü miktarda borçları olduğu ifade ediliyor. En çok borçlanılan bankalar ise Denizbank, Ziraat, Aktifbank ve Halkbank. Bankalar dışında kulüplerin faktoring şirketlerine de yüklü miktarda borçları bulunduğu, bununla da ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

KULÜPLER ZARAR ETTİ

AKP ekonomisinin çöküşü ile birlikte döviz kurlarındaki artış kulüpleri çok zor durumda bıraktı. TFF 18 kulübe ödemeyi Katarlı şirketle yaptığı anlaşma nedeniyle sabit kur üzerinden TL bazında yapmış, kulüplerin alacakların yarı yarıya azalmıştı. Dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, dönemin TFF yetkilisi AKP'li Göksel Gümüşdağ'ın yapmış olduğu kur anlaşmasına itiraz etmiş, kur farkı düzeltilmezse TFF'yi mahkemeye vereceğini söylemişti.