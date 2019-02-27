TFF'den AKP'li isme 'maaş' kıyağı

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baltacı, AKP'den aday olmak için TFF'den 1 Aralık'ta istifa ederken, Baltacı'ya 21 Ocak'a kadar maaş ödendiği ortaya çıktı.

AKP’nin Rize’nin Çayeli ilçesinden belediyesi başkanlığı için aday gösterdiği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baltacı’nın görevinden istifa etmediği gerekçesiyle yapılan itiraz, TFF’nin “1 Aralık’ta istifa etti” yazısı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. Ancak aralık ve ocak aylarında TFF’den maaş alan Baltacı’nın 21 Ocak’ta işten ayrıldığı öğrenildi.

Resmi kayıtlara göre, Aralık ayında TFF’den 15 bin 221 TL maaş alan Baltacı’nın 21 Ocak 2019 tarihinde 21 günlük çalışmasının karşılığı 13 bin 431 TL ödeme yapılarak işten ayrıldığı görülüyor.