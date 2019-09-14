TFF usulsuz atamayı böyle savundu: Tecrübe fakülteden mezuniyet ile başlar

Türkiye Futbol Federasyonu, hukuk kurullarına Yargıtay Başkanı Cirit’in oğlu ile AKP’li Mehdi Eker’in oğlunun ‘5 yıllık tecrübe’ kriterini karşılamadıkları halde atanmasını savundu. TFF’ye göre bir hukukçu için mesleki deneyim fakülteden mezuniyetle başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlu Muhammed Enes Cirit ile AKP'li Mehdi Eker'in oğlu Yasin Eker'in mesleki deneyim şartını karşılamadıkları halde federasyonun hukuk kurullarına atandıklarının ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yaptı.

TFF’nin hukuk kurullarına atanmak için "5 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçular" şartını iki ismin de taşımadığı, önceki gün T24’te yer alan haberle ortaya çıkmıştı. Haberde Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na atanan Cirit'in oğlunun baroya kayıt yaptırdığı tarihe göre henüz 2,5 yıllık hukukçu olduğu, henüz avukatlıkta 4 yılı dolmayan Eker'in oğlunun da buna rağmen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na atandığı bilgisi yer almıştı.

TFF yaptığı açıklamada atamaların usulsüz olmadığını savunarak, mesleki tecrübenin baro kaydıyla değil fakülteden mezuniyetle başladığını ileri sürdü.

TFF’nin açıklamasında "Bazı internet sitelerinde TFF hukuk kurullarında görev alan bazı üyelerimizin, bu kurulların talimatlarında belirtilen '5 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu' olmak kriterini sağlamadığı çünkü baro kayıtlarında henüz 5 yılı doldurmadığı iddia edilmiştir. Mesleki tecrübe, baro kaydı ile değil, hukuk fakültesinden mezuniyet ile başladığından, bir diğer deyişle talimatlar 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip avukat değil, hukukçu aradığından, söz konusu üyelerimizin bu kurullara atanmasında talimatlarımıza aykırı herhangi bir husus yoktur" denildi.

