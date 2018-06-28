Tezcan'dan Soylu'ya yanıt: Terbiyesizce bir açıklama

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Soylu'nun şehit cenazelerine CHP'lilerin alınmaması yönündeki talimatına ilişkin açıklama yaptı: Terbiyesizce bir açıklama, vicdansız bir açıklama, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama

CHP Parti Meclisi toplantısı devam ederken basının karşısına çıkan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun valilere gönderdiği şehit cenazelerine CHP'lilerin alınmaması yönündeki talimatı hakkında açıklama yaptı. Tezcan "Bölücü bir içişleri bakanı vardır" dedi.

Parti Meclisi toplantısında disiplin gündeminin yanısıra seçim sonuçlarının da değerlendirildiğini belirten Tezcan, toplantının sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatına ilişkin olarak Tezcan şunları söyledi:

"Türkiye'de adının başında İçişleri Bakanlığı etiketi bulunan bir şahsın açıklamaları, toplumu derinden ve esaslı bir biçimde yaralamıştır. Bu kadar sorumsuz bir açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak oldukça güçtür. Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölme amacı içine girmiştir. Önce şaka haber sandık, ama gördük ki gerçekten valilere talimat göndermiş, şehit cenazelerine CHP il başkanlarını almayacaksınız demiş. Terbiyesizce bir açıklama, vicdansız bir açıklama, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama. Bu toplumu bölen, kutuplaştıran, tahrik eden bir açıklamadır. Bu en az PKK kadar bölücü bir açıklamadır, bölücü bir İçişleri Bakanı vardır. Vicdanı olan hiçbir vatandaşımızın kabul edebileceği bir şey değil. Bu milleti bölmenize müsaade etmeyeceğiz, İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. O makamda oturmaya devam etmesi millet için en büyük ve tehlikedir. Süleyman Soylu bu ülkede iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir.

Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır, ama cenaze gelirse bu çağrı ne olursa olsun bizim il başkanlarımız camilerde cenaze törenlerinde yer alacaktır. Bunu engellemeye kimsenin haddi yoktur. Ortaya çıkacak olumsuz her durumun sorumlusu Süleyman Soylu'dur. Şimdiden herkesin bunu bilmesini istiyoruz."

Soylu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten Tezcan, "Hakkında her türlü hukuki girişimde bulunacağız. Belli ki İçişleri koltuğunda oturan Soylu, Erdoğan'a göz kırpıyor. Senin en sorumsuz silahşörün ben olurum diyor. Beni bir kere daha bakan yap diye göz kırpıyor. Ama milletin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. İktidar derhal sorumlu bir dile davet ediyoruz. Süleyman Soylu'nun derhal azledilmesi gerekir" dedi.