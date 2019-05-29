'Teşkilatımızda büyük bir hazırlık var, hiçbir oyun başka bir noktaya kaymasına müsaade edilmeyecek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu seçimde vatandaşımızın kullandığı hiçbir oyun başka bir noktaya kaymasına müsaade edilmeyecektir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

"Teşkilatımız bu seçime hem sandık kurulu üyelerimizi, hem sandık kurulu müşahitlerimizi, hem de tüm avukatlarımızı eğiterek tekrar hazırlıyorlar. Göreceksiniz bu seçimde vatandaşımızın kullandığı hiçbir oyun başka bir noktaya kaymasına müsaade edilmeyecektir" diyen Soylu, "Bu konuda hakikaten şu anda teşkilatlarımızda büyük bir hazırlık vardır. Biliyorsunuz onlar sözü iyi söylerler, icraatları söyledikleri söz kadar güçlü değildir. Ama biz de sözü çok abartmayız, işimizi yaparız. Biz 23 Haziran'da işimizi iyi yapacağız inşallah" ifadesini kullandı.