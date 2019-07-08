Terkoğlu devletin içindeki çeteyi yazdı: Saraydan medyaya ‘SETA ağı’

Barış Terkoğlu, Cumhuriyet'te yer alan bugünkü yazısında devlet kadroları içinde yer alan 'SETA lobisi'ni kaleme aldı. Yazıda 'Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan üniversitelere, devletin kritik kurumlarından (başta Sabah olmak üzere) medyaya uzanan garip bir 'SETA ağı' var' ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında devlet içinde örgütlenen 'SETA ağı'na yer verdi.

Geçen haftaki Erdoğan-Trump görüşmesinde Erdoğan heyetinde yer alan birtakım isimlerin daha önce SETA'nın yönetim kadrosunda bulunduğunu hatırlatan Terkoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan üniversitelere, devletin kritik kurumlarından (başta Sabah olmak üzere) medyaya uzanan garip bir 'SETA ağı' var" vurgusunu yaptı.

Terkoğlu'nun yazısında ismini verdiği isimler şöyle:

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanının ekonomiden sorumlu danışmanı Hatice Karahan, MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz.

STRATFOR YÖNETİCİSİ: İBRAHİM KALIN BÜYÜK BİR KAYNAK

Terkoğlu, Teksas merkezli istihbarat kuruluşu Stratfor'un yöneticisi George Friedman'ın halen Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü görevini yapan SETA'nın kurucu yöneticisi İbrahim Kalın için “Bu adam büyük bir kaynak... Bu adamla kurduğum ilişki ve yaptığım görüşme kesinlikle gizli kalmalıdır” dediğini belirtiyor.

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