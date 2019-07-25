Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri, öğrencilerle dayanışmaya devam ediyor

Solcu Liseliler tarafından birçok yerde açılan Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri beş gündür dayanışmaya devam ediyor. Çeşitli özel kurumlarla üniversitelerin kendi reklamlarını yapmak için kurdukları merkezlere alternatif olan merkezler yoğun ilgi görüyor. Tercih masalarında en çok sözü geçen konuysa gelecek kaygısı. Merkezler yarın da İstanbul'un birçok noktasında çalışmalarını sürdürecek.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler 23 Temmuz’da tercihlerini yapmaya başladı. 29 Temmuz'a kadar devam edecek olan bu süreçte, öğrenciler son değerlendirmelerini yapıp üniversite tercihlerini yapacaklar.

Tercih konusunda kafasında soru işaretleri olan gençler arayış içerisinde. Çeşitli özel kurumların kendi reklamını yapma kaygısıyla tercih danışmanlığı yapması ile üniversitelerin tanıtım günlerinde öğrencileri kapmak için kendi reklamını yapması arasında kalan gençler, tercihleri konusunda gerçek bilgilere ulaşmakta zorlanıyor. Tam bu noktada kendisini ayrıştırarak bir alternatif yaratmaya çalışan Solcu Liseliler Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri, hocalar ve üniversiteliler ile üniversite tercihi yapacak öğrencileri bir araya getirerek, öğrencilere gerçekte onların neleri beklediğini öğrenme zemini sunuyor.

'MEZUN OLUNCA AÇ KALIR MIYIM?'

Öğrencilerin ve velilerin ilgisini çeken tercih masalarında, en çok sözü geçen konu gelecek kaygısı. Genç işsizlik oranlarının çok yüksek olmasından yakınan veliler ve öğrencilerin ilk sorduğu soru "mezun olunca aç kalır mıyım?" oluyor. Yoğun gelecek kaygısı, bilim ve aydınlanma yuvası olması gereken üniversitelerin, insanların para kazanması için okuması gereken bir okuldan ibaret olarak görülmesine neden oluyor.

Gelecek kaygısının neden olduğu bir diğer şey ise özel üniversitelere eğilim. Öğrenciler, daha rahat iş bulma düşüncesiyle, birçok devlet üniversitesinden daha fazla olanağa sahip olan özel üniversitelere yönlendiriliyor. Bu duruma da tepki gösteren veliler, eğitim sisteminin, öğrencileri liseden itibaren paralı özel eğitime mecbur hale getirmesine tepki gösteriyor.

Bu sıkışmışlık içerisindeki öğrenci ve ailelerine yardım etmeye çalışan, onlarla dayanışan Solcu Liseliler Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri yarın da çalışmalarına devam edecek.

İstanbul'un çeşitli noktalarında açılan Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri'nin yer ve saatleri şöyle:

Beşiktaş Hakan Pastanesi yanı saat 17.00-20.00

Bakırköy Yürüyüş Yolu 14.00-17.00

Gazi Semt Evi saat 13.00-19.00

Fatih Koca Mustafa Paşa Meydan saat 14.00-17.00

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi 13.00-17.00

Kartal TKP binası önü 14.00-18.00

Sarıgazi TKP binası önü 15.00-19.00

Sarıyer Meydan saat 13.00–17.00

İletişim için Whatsapp numarası: 0543 481 4831