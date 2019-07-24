Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri büyüyor

Solcu Liseliler tarafından daha önce 19-23 Temmuz tarihleri arasında açık olacağı uyurulan Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri 26 Temmuz'a kadar açık kalacak. Semtevleri ve TKP bürolarında faal olan merkezler kent meydanlarında da gençlerle buluşacak.

Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri, 26 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Daha önce 19 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında açılacağı açıklanan Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri'nin karşılaştığı yoğun ilgi nedeniyle sürenin uzatıldığı bildirildi.

Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri'ne üniversite adayları, uzman desteği ile üniversite tercihleri konusunda, farklı üniversiteden öğrencilerin desteği ile de üniversiteler ve üniversite yaşamı hakkında bilgi sahibi oluyor.

İstanbul'un çeşitli noktalarında açılan Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri'nin yer ve saatleri şöyle:

Avcılar TKP İlçe Binası saat 13.00-19.00

Bakırköy Meydan saat 14.00-17.00

Beşiktaş Hakan Pastahanesi yanı 17.00-20.00

Beşiktaş TKP İlçe Binası saat 17.00-20.00

Fatih Koca Mustafa Paşa Meydan saat 14.00-17.00

Gazi Semt Evi saat 13.00-19.00

Gebze TKP İlçe Binası saat 14.00-18.00

Kadıköy Kilise Meydanı saat 13.00-17.00

Kartal TKP İlçe Binası Önü saat 13.00-17.00

Sarıgazi TKP İlçe Binası saat 15.00-19.00