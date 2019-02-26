Tepkilerin ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'Rabia Naz' açıklaması

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüne ilişkin tepkiler artınca Giresun Cumhuriyet Başsavcısı'ndan açıklama geldi. Açıklamada soruşturmanın üstünün örtülmeye çalışıldığı yönünde tepkilere ilişkin, 'asılsız iddia ve şayialar' denilmesi dikkat çekti.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasının devam ettiğini açıkladı.

Alan, yaptığı yazılı açıklamada, Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında "asılsız iddia ve şayialar görüldüğünü" ileri sürdü.

Başsavcı Alan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olup, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edilmektedir. Adli Tıp Kurumundan alınan raporlarda 'ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği' yönünde mütalaa verilmiştir. Soruşturma kapsamında birçok kişi dinlenmiş, olay mahallinde keşif icra edilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Küçük Rabia'nın ölümüyle ilgili intihar ve yüksekten düşme dahil her türlü ihtimal titizlikle araştırmaya devam edilmekte olup, yargı delillere ve oluşacak vicdani kanaatine dayalı olarak kararını verecektir."