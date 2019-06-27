Tepki çeken videonun ardından İBB çalışanı işten çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, bir yurttaşın habersiz videosunu çeken ve alay eden İBB personelinin kurumla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Feyza Güz adındaki AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, bir yurttaşı habersiz şekilde videoya çekip dalga geçti, görünüşünün "fakire" benzediğini söyledi.

Videoda Güz'ün yanında bulunan bir diğer isim ise "Bu g.t, yeşil kafalı yüzünden İstanbul'u kaybettik" dedi.

Sosyal medyada yayılan video sonrası Güz'e tepki mesajları yağdı.

İBB Beyaz Masa, bir Twitter kullanıcısının konuyla ilgili paylaşımının altına “İlgili personelin kurumumuz ile ilişiği kesilmiştir” yazarak personelin görevine son verildiğini duyurdu.