Temelli'den 'yeni anayasa' çağrısı: 2013'e dönüp bakmakta yarar var

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir' derken, 'Bugün İmralı'dan gelen aslında tavsiye de bu yöndedir, toplumu demokratik anayasa konusunda uzlaşmaya davet etmektedir' ifadesini kullandı.

Partisinin Tepekule İş Merkezi'nde düzenlenen Ege Bölge Örgütlenme Konferansı'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir. Herkesin kendini içinde bulacak bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte var etmeliyiz. Bugün İmralı'dan gelen aslında tavsiye de bu yöndedir, toplumu demokratik anayasa konusunda uzlaşmaya davet etmektedir" dedi.

"Eğer biz en kadim sorunumuz Kürt meselesiyse buradan başlamakta fayda vardır" diyen Temelli, "Tıpkı Dolmabahçe mutabakatında altı çizildiği gibi. Bu sesi duymazdan gelmek yerine bir kez daha hafızamızı canlandırmak, 2013'e dönüp bakmak, o süreci bir kez daha tetkik etmekte yarar var" ifadesini kullandı.