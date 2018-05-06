Temelli: Hüda-Par ile ittifak söz konusu değil

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, HDP’nin Hüda-Par ile ittifak yapacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP), Hür Dava Partisi (Hüda-Par) ile 24 Haziran seçimlerine yönelik bir seçim ittifakı içinde yer alacağına ilişkin iddialara HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den “Herhangi bir görüşmemiz yoktur” açıklaması geldi.

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-T), Kürt Demokratlar Platformu (KDP), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Azadi Hareketi "Kürt Seçim İttifakı" oluşturdu. Bir heyetin Hüda-Par ve HDP’nin de içinde bulunduğu bir ittifak yapılarak 24 Haziran seçimlerine girilmesi konusunda görüşmeler yaptığı, Hüda-Par’ın öneriye olumlu yaklaşması üzerine 5 partinin oluşturduğu seçim ittifakı heyetinin dün Diyarbakır’da HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile görüştüğü bildirilmişti.

Artı Gerçek’in haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli bugün konuyla ilgili bir soru üzerine, "Hür Dava Partisi ile ittifak yapmamız söz konusu değildir, herhangi bir görüşmemiz de yoktur, gündemimizde böyle bir şey yoktur'' dedi.