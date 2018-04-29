Temelli: Hesap bizsiz tutmaz

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, CHP-İyi Parti, AKP-MHP ittifaklarıyla hesabın bir türlü tutmadığını belirterek ‘HDP’siz çözüm olmaz, bizsiz hesap tutmaz’ dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim çalışmaları için gittiği Şırnak’ta yaptığı konuşmada HDP’siz ittifak hesaplarının tutmadığını söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Temelli, seçim çalışmaları için gittiği Şırnak’ta parti binasında yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Temelli bölgeden AKP’ye vekil çıkmayacağını, HDP’nin tek parti olduğunu vurguladı. Aynı zamanda HDP’nin diğer illerden de milletvekili çıkararak Meclis’te en güçlü grubu kurma için çabalaması gerektiğini söyleyen Temelli, HDP’nin “Türkiye partisi” olduğunu belirtti. “7 Haziran’da yarım bıraktığımı işi 24 Haziran’da tamamlayacağız” diyen Temelli, HDP’nin kendi cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtti.

‘HESAP BİR TÜRLÜ TUTMUYOR’

Temelli HDP’siz çözüm olmadığını ileri sürerek "Cumhurbaşkanı adayı hala bulamamışlar. Arıyorlar. CHP'den 15 vekil oraya geçiyor. Bakıyorlar, yine olmadı. AKP'li vekillerin tümü MHP'ye geçiyor, yine olmuyor. Hesap bir türlü tutmuyor; çünkü bu hesap bizsiz tutmaz” dedi.