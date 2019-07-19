Temel Yeterlilik Testi'nde 15 bin aday sıfır çekti

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sayısal verilerini açıkladı. Buna göre Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) en iyi performans Türkçe’de, en düşükse fen bilimlerinde gösterildi. TYT’de 14 bin 971 aday sıfır çekti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla (YKS) ilgili sayısal verileri açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) en iyi performans Türkçe'de, en düşükse ise fen bilimlerinde gösterildi. Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) en yüksek ortalamalar coğrafya testlerinde yakalandı.

Hürriyet'ten Önder Öndeş'in haberine göre, adaylar fizik, kimya ve biyolojide 10 sorudan birini bile doğru yanıtlayamadı. AYT matematik testinde ise soruların yaklaşık yüzde 88’i doğru işaretlenemedi. 2 milyon 390 bin 491 adayın girdiği TYT’de 14 bin 971 aday sıfır çekti. AYT’ye 1 milyon 880 bin 800 aday katıldı. Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 113 bin 956 aday girdi.

2019-YKS KILAVUZU DA AÇIKLANDI

ÖSYM, 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun son halini de dün açıkladı. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz’da alınacak. Adaylar, bu kılavuzdaki bilgiler ışığında 24 tercih yapacak. İsteyenler süre içerisinde ÖSYM’nin internet adresinden tercihlerini değiştirebilecek. Açıköğretim dahil üniversiteler için toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor.