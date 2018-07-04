Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye tepki: Maşallah, madalya takalım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin erken yerel seçimlere yönelik olumlu açıklamasına tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken yerel seçim tartışmalarına ilişkin olumlu açıklamalar yapan CHP'ye tepki gösterdi.

Seçimlerin öne alınması halinde hangi problemlerin çözüleceğini soran Karamollaoğlu, "Beni şaşkına çeviren muhalefetin de bu olaya balıklama atlaması, 'Biz de varız' diyor. Maşallah, madalya takalım. Bu cesaret işi değil, akıl ve mantık işi" ifadelerini kullandı.

Genel seçimlerin ardından Millet İttifakı yapan partilerin liderlerinin ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili bir soruya Karamollaoğlu, "İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı" cevabını verdi.