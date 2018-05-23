Temel Karamollaoğlu yine 'katliam' diyemedi!

Sivas Katliamı'nda belediye başkanı olan, katliam sonrası katilleri savunan Temel Karamollaoğlu, Fox TV'de katıldığı programda yine katliam diyemedi, 'Sivas olayları' ifadesini kullandı.

Sivas'ta şeriatçıların katliamı sırasında belediye başkanı olan Temel Karamollaoğlu, Fox TV'de katliamla ilgili açıklamada bulundu.

"Katliam" demekten yine kaçınan Karamollaoğlu, bir de Alevi ve solcuların kendisine oy verebileceğini ileri sürerek şöyle konuştu:

Solcular bize oy verir. Benim o inancım var. Alevi kesimine gelince Alevi kesimi içinde sosyal adalet dediğimizde ikiye ayrılabilir. Son dönemde Sivas olaylarının daha anlaşılır hale geldiği kanaatindeyim. İşte bazı ses bantları da yayınlandı. Fotoğraflar da yayınlandı sonra benim olmadığımı söylediler. Bütün bunlar bir kırılmaya neden oldu. Ben birçok insandan iyi tepkiler aldım. Sivas olaylarına ben çok üzüldüm. 12 Eylül’de içeri girdim ama bu kadar üzülmedim.

YİNE AYNI YANITI VERMİŞTİ

Karamollaoğlu, daha önce de katıldığı bir televizyon programında “Sivas katliamı demekten imtina mı ediyorsunuz?”sorusuna, “Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey. Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil” yanıtını vermişti.