Temel Karamollaoğlu Saray’daki törene gidiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak törene katılacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Karamollaoğlu’nun bugün akşam saatlerinde Beştepe’de gerçekleştirilecek “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”ne katılacağı bildirildi. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada Karamollaoğlu’nun bugün 16.00’da Erdoğan’ın yemin töreninin ardından 18.00’da Külliye’deki törene katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de yapılacak yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Saray ‘a Süvari Birliği eşliğinde giriş yapacak ve mehter marşlarıyla karşılanacak.

Erdoğan’ın, ”Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak edeceği bildirildi.