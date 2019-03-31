Temel Karamollaoğlu: Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde iki parti üyelerinin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemi sırasında AKP Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük'ün yakınları tarafından çıkarılan olay sonucunda Saadet Partili iki kişi hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olayın ardından yaptığı açıklamada, "Malatya Pütürge'de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir. Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın" dedi.