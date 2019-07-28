TEMA yüz bin imza topladı: Siyanürlü altın madenini durdurun

Çanakkale Kirazlı'daki siyanürlü altın madeninin durdurulması için yaklaşık yüz bin imza toplayan TEMA Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kesilen ağaç sayısını ve altın madeni durdurulmasını talep etti.

Çanakkale Kirazlı'da siyanürlü altın madenini durdurmak için imza kampanyası başlatan TEMA Vakfı, madenin durdurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna aykırı olarak hareket eden işletmenin bugüne kadar 195.00 ağacı kestiğini bildiren TEMA Vakfı, bu sayının doğrulanmasını için başvurduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda cevap bekliyor.

'100.000 İMZAYA RAĞMEN YETKİLİLERDEN CEVAP ALAMADIK'

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, ''Altın madeni, olumlu kararı alan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda belirtildiği gibi 45.650 ağaç kesileceği yönünde bir planla Mart 2019'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan işletme iznini aldı. Ancak uydu görüntüleri üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda kesilen ağaç sayısının ÇED raporuna aykırı olarak 195.000 adet olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine ağaç sayısı ile ilgili kaygılarımızı açıklığa kavuşturmak için 25 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çanakkale Valiliği gibi taraflara resmi yazı yazdık ve change.org'da bölgenin doğasına ve tüm canlılarına sahip çıkmak için imza kampanyası başlattık. #altındaölümvar etiketiyle sürdürdüğümüz kampanyamıza bugüne kadar yaklaşık 100.000 kişi imza vermiş olmasına rağmen yetkili mercilerden hala herhangi bir yanıt alamadık. Bir an önce ağaç sayısının açıklanmasını, buna göre ÇED’e aykırı işlem yapılıp yapılmadığının belirlenmesini istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Altın madeni projesi, Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülüyor.