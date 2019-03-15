TEM Otoyolu'ndaki şüpheli paketten el yapımı patlayıcı çıktı

İstanbul Sarıyer’de TEM Otoyolu kenarında bulunan şüpheli paketlerden birinde el yapımı patlayıcı çıktı.

İstanbul Sarıyer'de TEM Otoyolu kenarındaki yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden birinin içinde el yapımı patlayıcı çıktı.

Tencere içine tuzaklandığı belirtilen patlayıcı, bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.

TEM Otoyolu’nun Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde öğle saatlerinde şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından bir pakette tencere içine tuzaklanmış halde bulunan el yapımı patlayıcı ve düzeneklerin imha edildiği bildirildi.

Ekiplerin çalışması sırasında trafiğe kapatılan otoyolun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.