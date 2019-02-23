Telefon gelince miting konuşmasını kesen Erdoğan'dan Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta düzenlediği mitingde kendisine telefon gelince konuşmasına 5 dakika ara verdi. Erdoğan sabahki programında da Binali Yıldırım’ın konuşması sırasında salondan dışarı çıkarak telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün iki kez gelen telefonlar üzerine programına ara verdi.

Kahramanmaraş’taki miting konuşması sırasında koruma müdürünün uyarısı üzerine sahneden uzaklaşan Erdoğan, kendisini dinleyenlere “Birkaç dakikanızı rica ediyorum” dedi. Görüntülere yansıyanlara göre, Erdoğan’a bir telefon geldi. Erdoğan 5 dakikalık aranın ardından yeniden kürsüye dönerek konuşmasına devam etti.

Erdoğan daha sonra konuşmasında "Gelin İdlib'i tamamen güvenli hale getirelim. Biz diyoruz ki, gelin Münbiç'i asli sahiplerine teslim edelim. Buradan öncelikle Amerika ve Avrupa başka olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum. Gelin Türkiye'nin bu çabasına destek olun" ifadelerini kullandı.

Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerlerin Afrin, Cerablus ve İdlib olduğunu öne süren Erdoğan “Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerini, vatanlarını özlüyor. Bir an önce vatanlarına dönmek istiyor” dedi.

'MÜTTEFİKLERİMİZ KOLAYLIK SAĞLAMAZSA TEK BAŞIMIZA YAPARIZ'

Erdoğan şöyle konuştu:

“Gelin İdlib'i tamamen güvenli hale getirelim. Biz diyoruz ki, gelin Münbiç'i asli sahiplerine teslim edelim. Buradan öncelikle Amerika ve Avrupa başka olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum. Gelin Türkiye'nin bu çabasına destek olun. Bölgedeki terör örgütü bu insanlara asla güven vermiyor. Sadece Suriyelilerin geri dönüşü değil, bizim vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da bu mesele çok önemlidir. Suriyelilerin evlerine dönüşlerini hızlandırmak istiyoruz. Temennimiz bunu müttefiklerimizle işbirliği içinde yapmak ama bize kolaylık sağlanmazsa tek başımıza yaparız.”

SABAHKİ PROGRAMINA DA TELEFON ARASI VERMİŞTİ

Erdoğan, bugün Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde de Binali Yıldırım'ın konuşması sırasında gelen bir telefon üzerine salondan çıkıp 8 dakika sonra geri gelmişti.