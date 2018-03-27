Tel Rıfat operasyonu başladı

Afrin'in doğusundaki Tel Rıfat'a operasyon başladığı duyuruldu.

Afrin merkezinin alınmasının ardından Tel Rıfat'a operasyon yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu olmuştu.

Rusya'yla konuyla ilgili görüşmeler yapıldığı belirtilirken, bölgenin YPG kontrolünden Suriye kontrolüne geçirileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Buna karşın Tel Rıfat'a operasyonun başladığı, TSK ve ÖSO'nun harekete geçtiği açıklandı.

YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ta bulunan Suriye yanlısı milislerin çekilip çekilmediğiyse henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz saatlerde bölgede hava saldırıları da gerçekleştirilmişti.