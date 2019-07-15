Tel Abyad'a operasyon hazırlığı iddiası: Beton bloklar kaldırılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Tel Abyad sınır hattındaki duvarları kaldırmaya başladığı iddia edildi.

Tel Abyad sınırındaki beton blokların kaldırıldığı iddia edildi.

Suriye’deki yerel ajanslar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Tel Abyad sınır hattındaki duvarları kaldırmaya başladığını belirtiyor.

Son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik bir askeri operasyon yapabileceği, bu yöndeki hazırlıklarını yoğunlaştırdığı yönünde haberler basına yansımıştı.

Tel Abyad’ın hemen karşısında bulunan Akçakale’ye son bir haftadır yoğun askeri takviye yapıldığı ayrıca Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının da son günlerde bu bölgedeki hava sahasında sık görüldüğü ileri sürüldü.