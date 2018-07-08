Tekirdağ'da yolcu treni devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treni Çorlu'da devrildi. Çok sayıda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Ulaştırma Bakanlığı kaynakları kazaya aşırı yağışa bağlı toprak boşalmasının neden olduğu açıklaması yaptı. Tekirdağ Valisi 'Ölüler var, net rakam vermiyoruz' dedi. DHA muhabirinin bildirdiğine göre 20'nin üzerinde ölü, 40'ın üzerinde yaralı olduğu ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı müsteşarı Gümüş, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölüler olduğu belirtiliyor.

Başbakanlık tarafından, kaza ile ilgili geçici yayın yasağı getirildi.

Devrilen vagonlardan birinin ters dönmüş olduğu ve içindeki yolcuların hâlâ tahliye edilemediği, içeride kaç ölü ve kaç yaralı olduğunun belirsiz olduğu bildiriliyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, İstanbul-Kapıkule seferini yapan tren kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye 100’ün üzerinde ambulans sevk edildiği bildirildi.

CNNTÜRK canlı yayınına bağlanan DHA muhabiri ise 20'nin üzerinde ölü ve 40'ın üzerinde yaralı olduğunun ifade edildiğini bildirdi. Bölgede hâlâ yaralıların kurtarılmayı beklediği de aktarılıyor.

Kazanın Çorlu Deresi üzerindeki köprünün altındaki toprağın kayması sonucu gerçekleştiği ifade ediliyor.

Yaralıların bazılarının traktörlerle taşındığı belirtilirken, iki askeri helikopterin de bölgedeki çalışmalara katıldığı kaydedildi.

Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak da "Ölülerimiz var ama net bir rakam veremiyoruz. Ölü sayısı artacak gibi gözüküyor" dedi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da çok sayıda yaralı olduğunu, ölü sayısıyla ilgili net bir rakam veremediklerini söyledi.

İlk bilgilere göre 360 yolcunun bulunduğu trenin altı vagonunun devrildiği öğrenildi. Çamur yüzünden araçla ulaşımın çok zor olduğu belirtilen bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan kazaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da kaza haberinin hemen ardından Ankara'dan kaza bölgesine doğru yola çıktığı, İBB'nin bölgeye 7 kurtarma aracı gönderdiği ifade edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a 15.45 seferini yapan trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor.

Araçla ulaşımın güç olduğu kaza yerine ekiplerin sevki sürüyor.

VALİ CEYLAN: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan kazaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." dedi.

Vali Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an bölgeye ulaşmaya çalışıyorum. Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız olay yerinde. Şu anda yaralılarımızın büyük kısmı bölgeden; bölge çok zor bir bölge. Yürüyerek ancak gidilebiliyor. Yaralılarımız hem helikopterlerimiz olay yerinde. İnşallah yaralılarımızı en kısa sürede hastaneye ulaştırıp tedavilerini sağlayacağız. Yaralılarla ilgili net bir bilgi yok. İnşallah en kısa zamanda ulaşacağız. (Hayatını kaybedenlerin olduğu iddiası) Bize de öyle bilgiler geldi. Ama net bir bilgi ulaşmadığı için ölü sayısı hakkında bilgi veremeyeceğim."

MUHTAR: BÖLGEYE ULAŞIM ÇOK ZOR

Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, kaza yerinde trenin 5 vagonunun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 5 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdahale gerekir" dedi.

İBB 7 ARAÇ YOLLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 7 tane kurtarma aracı ve 24 personeli bölgeye gönderdiği belirtildi.