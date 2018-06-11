Tekirdağ Bağımsız Adayı Turan Arslan: Patronlar için iş güvenliği yalan

Bu Düzen Değişmeli Platformu Tekirdağ adayı Turan Arslan, "İş cinayetlerinin önlenmesi konusunda kim mücadele edecek" sorusuna "İşçi sınıfıyla aynı gemide olanlar" yanıtını veriyor ve ekliyor: Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun komünist milletvekili adayları.

Türkiye her gün yeni bir iş cinayeti haberiyle sarsılıyor. Mayıs ayında en az 166 işçinin çeşitli iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği, 2018'in ilk beş ayında iş cinayetlerinde kaybettiğimiz işçilerin sayısının en az 754 olduğu haber veriliyor.

Bu hafta sonu Kocaeli ve Hatay'da iki işçi daha yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Mimaş İnşaat firmasında çalışan 60 yaşındaki işçi Savaş Özcan'ın üzerine depoda istiflenen borular düştü. Hatay'ın Arsuz ilçesinde de bir sitenin balkonunda cam takan 38 yaşındaki ve üç çocuk babası Faruk Altınsöz üçüncü kattan düştü.

Her iki işçi de kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Tekirdağ adayı Turan Arslan, iş cinayetiyle ilgili düzenlemelerin de patronlarla aynı gemide olan şirketlere havale edildiğini ve bu düzenlemelerin uygulanmasında patronların çıkarlarının ortak olduğunu vurguluyor. İnşaat mühendisi Arslan, meclise girenlerin de çoğunun patron olduğuna işaret ederek "Aynı gemide olanlar birbirine ihanet etmez" diyor.

Arslan "iş cinayetlerinin önlenmesi konusunda kim mücadele edecek, kim önerge verecek" sorusuna "Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun komünist milletvekili adayları" yanıtını veriyor.