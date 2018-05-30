Tekin Yayınevi'nden açıklama: Bu kitaplar D&R'da satılmıyor...

Tekin Yayınevi, İbrahim Kaboğlu, Zeynep Altıok ve Orhan Gökdemir'in yeni kitaplarının Turkuaz Grub'a devredilen D&R tarafından satılmadığını duyurdu.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "D&R mağazalarında Turkuaz Gruba satışından sonra kültürel çeşitliliğin devam edeceğini söylediler ancak bugün Turan Dursun’un “Din Bu” kitabının raflardan çekilip depoya kaldırılmış" diyerek D&R'ı eleştirdi.

Kocatürk'ün açıklamasının ardından Tekin Yayınevi, "İbrahim Kaboğlu, Zeynep Altıok ve Orhan Gökdemir'in Nisan ayında raflarda yer alan bu kitapları hala -ısrarla yürüttüğümüz görüşmelere rağmen @DRdunyasi mağazalarına alınmadı. Duyurulur" diyerek kitaplarının satışa sunulmadığını duyurdu.

Kitabı D&R tarafından satılmayan yazar Orhan Gökdemir de Twitter üzerinden tepki göstererek "Bizim kitapları neden almıyorsunuz? Tehdit mi ediyorlar sizi? Nedir?" ifadelerini kullandı.

Tekin Yayınevi'nin paylaşımı: