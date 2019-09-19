Tekel bayisi yasağına 'günah' diyerek destek verdiler

Afyon'da tekel bayisi açmak isteyen esnafların 'günah' diye geri çevrilmesinin ardından, kendisini 'Afyonkarahisar STK Platformu' olarak tanılayan bir grup, AKP'li belediye başkanına destek açıklaması yaptı, açıklamada 'hadis' paylaştı.

Afyon'da tekel bayisi açmak isteyen ve gerekli tüm dosyaları tamamlayıp hazırlıklarını yapan 8 esnafa izin verilmemişti. Belediye Başkanı ile görüşen bir esnafa, "Ben buna imza atamam, bu vebaldir. Adam senden alkol alır, gider kaza yapar, ben bunun vebaline giremem" yanıtı verilirken, gerici uygulama tepki çekmişti.

Afyon'daki tekel bayilerine yönelik baskıya ve yeni tekel açılmasına yasak getirilmesine destek veren ve kendisini "Afyonkarahisar STK Platformu" olarak tanılayan bir grup, belediye binasında basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Nerede bir yanlış önce onu elimizle düzeltme, sonra gücümüz yetmiyorsa dilimizle ve sonra da kalbimizle buğz etme Allah resulünün hadisidir. Bu bağlamda da belediyemizin yaptığı bu hayırlı çalışmayı takdir ediyoruz, STK'lar başkanımıza yapılan menfi eleştirilerin de karşısındayız. Başkanın her daim yanındayız. Rabbim bu birlikliğimizi daim eylesin" denildi.