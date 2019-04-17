Tek umutları Trump: Muafiyet hakkını kullanmasını umuyoruz

ABD'nin S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulaması ihtimalini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Eğer iş bu noktaya gelir, Kongre tarafından yaptırım uygulanması teklif edilirse, Trump’ın bu meselede muafiyet hakkını kullanmasını umuyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan-Türk Konseyi Konferansı’na katılmak üzere geldiği Washington’da yabancı basın mensuplarıyla buluştu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Kalın, Türkiye’nin satın almayı planladığı Rus füze savunma sistemi S-400’ler nedeniyle ABD Kongresi’nin yaptırım kararı alması halinde, Başkan Donald Trump’ın Ankara’yı yaptırımlardan muaf tutma hakkını kullanmasına yönelik beklentisini paylaştı.

Kalın, basın mensuplarıyla sohbetinde, “Eğer iş bu noktaya gelir, Kongre tarafından yaptırım uygulanması teklif edilirse, Trump’ın bu meselede muafiyet hakkını kullanmasını umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın bu tür bir muafiyet konusunda açık bir sinyal verip vermediğinin sorulması üzerineyse Kalın, "Verdiğini söyleyemem ancak bizim ilettiğimiz mesaj bu” şeklinde konuştu.

ABD yetkililer, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemleri alma planını "son derece sakıncalı" olarak nitelemiş, Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını savunmuştu. Türkiye’yse geri adım atmayı reddetmiş ve Temmuz ayında S-400'leri teslimini alacağını açıklamıştı.

Trump’ın beklenen muafiyeti sağlamaması halinde Türkiye’nin ne yapacağının sorulması üzerine Kalın, Türkiye’nin yaptırımların kapsamını görmeyi bekleyeceğini ancak işin bu noktaya gelmemesini umduklarını söyledi.

Kalın, “tehdit ve yaptırımların amaca ulaşmaktan çok ters etki yapacağını” düşündüğünü söyledi ve “herhangi bir olumlu sonuç vermeyecektir” ifadesini kullandı.