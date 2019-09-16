Tek bir tutuklu bile kalmamıştı: Boydak Holding'in ismi değişiyor

Cemaat operasyonu sonrası TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in adı değişiyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, ‘Artık bu aile ile özdeşleşmiş bir ismi kullanmak istemiyoruz' derken, sözünü ettiği aile ise uzun süredir özgürce dolaşıyor. 'Herkes gibi beni de kullandılar', 'Kandırıldım' sözleri tahliye için yeterli olan Boydak Ailesi üyeleri, en büyük Cemaat şirketinin sahibiydi.

Bir dönem "en büyük cemaat şirketi" olarak tanımlanan Boydak Holding'in adı değiştiriliyor.

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın "Artık bu aile ile özdeşleşmiş bir ismi kullanmak istemiyoruz. Bu holdingin ismini değiştireceğiz" açıklamasından sonra sürecin başladığını ve şirketin yeni isminin ne olacağının belirlendiğini ve bu ismi hızlı bir şekilde duyuracaklarını açıkladı.

İSİM DEĞİŞİYOR AMA...

Boydak Holding isminin değiştirilmesi haberi Boydak Ailesi'nin "FETÖ" operasyonlarından kurtulma sürecini de bir kez daha gündeme getirdi.

Ailenin birçok üyesi 15 Temmuz sonrası tutuklanırken, daha sonra teker teker tahliye edilmişti.

"FETÖ borsası" haberlerine de konu olan Boydak Ailesi, iddiaya göre "paranın gücüyle" özgürlüklerine kavuştu.

Cemaat davaları kapsamında tutuklu olan birçok kişinin "kendini savunmak" adına söylediği benzer cümleleri sıralayan Boydak Ailesi'nin tutuklu son üyesi olan Sami Boydak, Gülen'le görüştüğünü, ABD'ye gittiğini söylese de, "Soyadım Boydak olduğu için bana yanaştıklarını 17/25 Aralık sürecinden sonra anladım. 17/25 Aralık'tan sonra yapılan kumpasları vatandaş olarak algılayamadım. Daha sonra sarmaşık gibi bütün kurumları sardıklarını gördüm ve uzaklaştım. Kandırıldım, pişmanım. Bu yapıya bilmeden ve istemeden yaptığım yardımlar için pişmanım. Herkes gibi beni de kullandılar" diyerek tahliye edildi.

EN BÜYÜK CEMAAT ŞİRKETLERİNDENDİ

Aktif büyüklüğü 11 milyar 28 milyon TL olan ve bu özelliğiyle el konulan en büyük cemaat şirketi olarak tanımlanan Boydak Holding, bünyesinde Bellona, Mondi, Deco, İstikbal, Boydak Enerji, Muradiye Elektrik Üretim A.Ş, Erciyes Çelik Halat, Boyçelik ve Boyteks gibi 30'un üzerinde şirket bulunduruyor.

Öte yandan TMSF'nin Boydak Holding'e atadığı Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu aynı zamanda AKP Üsküdar ilçe Başkanlığında Yürütme Kurulu üyeliği görevi yapıyor.

ÖZHASEKİ İTİRAFI: ONUN ISRARIYLA PENSİLVANYA'YA GİTTİM

Cemaat soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden biri olan Memduh Boydak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Cemaat ilişkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Cezaevinde CHP’li vekillere açıklamada bulunan Boydak, Özhaseki'nin ısrarıyla Pensilvanya'ya Gülen'in yanına gittiklerini söylemiş, "Savcı bizi Van'a gittiğimiz için suçluyor. Van'a giden heyetin içerisinde Sadık Yakut, Mehmet Özhaseki, İsmail Tamer, Memduh Büyükkılıç vardı. Heyeti oluşturan belediye başkanı, gidenler milletvekilleri, ama biz suçlanıyoruz. Özhaseki'nin ısrarıyla Pensilvanya'ya gittim. Pensilvanya'ya 10 yılda bir sefer gittim. Belediye Başkanı Özhaseki çok ısrar etti, beraber gittik. O beni zorladı. Ben 3 gün kaldım. Heyette Özhaseki, şu anki genel sekreter İsmail Tamer, Ahmet Öksüzkaya, Hamdi Kınaş, İlhan Miraboğlu ve Ali Öziş vardı. Esas Washington'a gittik. Ondan sonra Pensilvanya'ya gittik. Sonra ben New Jersey'e geçtim. Onlar orada okulları gezdi" demişti.