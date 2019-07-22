Tehlikeli atık verileri gizleniyor mu?

Bakanlığın ve uluslarası kurumların açıkladığı verilerin 11’inci Kalkınma Planı'nda yer alan tehlikeli atık verileriyle farklı olması Meclis gündemine taşındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Tabloda, 2016 itibarıyla kişi başına üretilen tehlikeli atık miktarının ortalama 15 kilogram olduğu belirtilirken, yıllık tehlikeli atık miktarı ise 1 milyon 230 bin ton civarında hesaplanmıştır” diye konuştu.
EUROSTAT VERİLERİ İLE KALKINMA PLANI VERİLERİ FARKLI
Eurostat’ın (Avrupa İstatistik Ofisi) Türkiye için açıkladığı yıllık tehlikeli atık miktarının 4 milyon 700 bin ton olduğunu, bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda farklı veriler sunulduğunu söyleyen Budak'ın soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:
Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) 2016’da Türkiye’nin yıllık tehlikeli atık miktarı 4 milyon 700 bin ton olarak yer alıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda ise yıllık 4-5 milyon ton tehlikeli atık miktarından bahsedilmektedir. 11’nci Kalkınma Planı’nda yer alan miktar ile bu veriler arasındaki fark neden kaynaklanmaktadır?
Kalkınma Planı’nda yer alan 1 milyon 230 bin tonluk tehlikeli atık ile istatistiki verilere yansıyan 4.2 milyon tonluk tehlikeli atık arasında kalan yıllık 2 milyon 950 bin tonluk tehlikeli atık ne yapılmaktadır? Bunlar sağlıklı koşullarda bertaraf edilmekte midir? Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturmakta mıdır?”