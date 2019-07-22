Tehlikeli atık verileri gizleniyor mu?

Halk sağlığına karşı risk oluşturan tehlikeli atık miktarıyla ilgili 11’inci Kalkınma Planı ile hükümetin ve uluslararası kurumların verileri arasındaki çelişki Meclis gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, resmi veriler arasındaki 3,5 katlık farka dikkat çekerek, plandaki tabloda yer almayan 2 milyon 950 bin tonluk tehlikeli atığın nasıl bertaraf edildiğinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Bakanlığın ve uluslarası kurumların açıkladığı verilerin 11’inci Kalkınma Planı'nda yer alan tehlikeli atık verileriyle farklı olması Meclis gündemine taşındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Tabloda, 2016 itibarıyla kişi başına üretilen tehlikeli atık miktarının ortalama 15 kilogram olduğu belirtilirken, yıllık tehlikeli atık miktarı ise 1 milyon 230 bin ton civarında hesaplanmıştır” diye konuştu.

EUROSTAT VERİLERİ İLE KALKINMA PLANI VERİLERİ FARKLI

Eurostat’ın (Avrupa İstatistik Ofisi) Türkiye için açıkladığı yıllık tehlikeli atık miktarının 4 milyon 700 bin ton olduğunu, bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda farklı veriler sunulduğunu söyleyen Budak'ın soru önergesinde şu ifadeler yer aldı: