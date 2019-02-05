Tehditlere boyun eğmediler: Üç kızına istismarda bulunan 'baba' 66 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ağrı Patnos’ta biri zihinsel engelli üç kız kardeş, babaları tarafından yıllarca cinsel istismara maruz kaldı. Kardeşlerden büyük olanı 18 yaşını geçer geçmez babası hakkında hukuki süreç başlattı. Üç yıl süren zorlu bir davanın ardından istismarcı baba 66 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın avukatı Müjde Tozbey Erden, 'Dava sürecince bir dizi tehdit aldık, bu davadan çekilmezsem olayın kan davasına döneceğini söylediler. Zorlu geçen üç yılda yılmadık, boyun eğmedik. Babaya 66 yıl ceza aldırdık' dedi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde biri engelli olan üç kız kardeş babaları tarafından yıllarca cinsel istismara uğradı.

Bundan üç yıl önce istismara uğrayan ortanca kardeş, 18 yaşını doldurduktan sonra hukuki süreç başlattı.

Ağrı Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda baba, iki kardeşe istismardan 54 yıl hapis cezası aldı.

Çocukların annesi kızlarının yalan söylediğini, kocasının böyle bir şey yapmadığını iddia etti. Engelli kız kardeş ise kendisine bakan annesi gibi, babasının bir şey yapmadığı yönünde ifade verdi ve bu dosyadan babaya ceza verilmedi. Daha sonrasında Erzurum Bölge İstinaf Mahkemesi, engelli kardeş için babaya verilen beraat kararını bozdu.

Mahkeme istismara uğrayan diğer iki kız kardeşi çağırdı, babalarının engelli kardeşlerini istismar edip etmediğini sordu. Babalarının engelli ablalarına da istismarda bulunduğunu anlatan kardeşlerin ifadesinden sonra, babanın cezası 66 yıla çıktı.

'AŞİRETİ KORUMAK, KIZLARIN YAŞADIKLARINDAN DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ'

Üç yıl süren zorlu mücadeleden sonra, babaya 66 yıl hapis cezası verildi. Davanın avukatı Müjde Tozbey Erden, yaşananları soL'a anlattı:

Bundan üç yıl önce kimse inanmamıştı o kızlara. Onların yaşadıkları şeyi önemsemediler. Bu kadına bakış açısını gösteriyor. İstismarda bulunan baba önemli bir aşiretin üyesi. O aşiretin kendisi kızlardan, kızların yaşadıklarından daha önemli geldi herkese. 18 yaşına gelene kadar susan, daha sonra bu meselenin peşine düşen kız, 4-5 yaşından beri bu istismara uğruyor. Düşünün ne kadar zaman. Ancak bekaretlerini kaybetmedikleri için, herkes olayın üstünü örtüyor.