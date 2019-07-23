Tecavüzle suçlanan profesör hakkında iddianame kabul edildi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında, sahibi olduğu klinikte çalışan veteriner hekime nitelikli cinsel saldırı, delilleri yok etmek, cebir ve tehditle hürriyetten yoksun kılma ile tehdit ve hakaret suçlarından düzenlenen iddianame kabul edildi. Bilgili 11 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Kendisine ait özel klinikte çalışan veteriner hekim Ç.B.’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanıp, bir buçuk ay sonra serbest bırakılan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, yardımcısı Serkan D. ve delilleri yok ettiği öne sürülen jinekolog Hüseyin Ş. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre Hasan Bilgili “nitelikli cinsel saldırı”, “cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma”, “tehdit ve hakaret” ve “suç delilerini yok etmek” suçlarından yargılanacak. Serkan D, “basit cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “tehdit”; Hüseyin Ş, ise “suç delillerini gizlemek” suçlarından yargılanacak.

Davanın ilk duruşması 11 Aralık 2019’da görülecek.

Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından birçok kez protesto edilen Hasan Bilgili tahliye edildikten hemen sonra rektörlüğe dilekçe vererek emekliye ayrılmak istediğini belirtmiş, kısa süre sonra üniversite tarafından emekliye sevk edilmişti.

Üniversitede Hasan Bilgili hakkında geçmiş yıllarda öğrencilerine yönelik cinsel taciz suçlamalarını inceleyen komisyon, en ağır ceza yaptırımı olan "kamu görevinden çıkarma" cezası verilmesini talep etmiş ancak YÖK üniversitenin ihraç kararını “aylıktan kesme cezasına” çevirmişti.

