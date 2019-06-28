TEB'den 'yeni eczacılık fakültesi açmayın' açıklaması

Türk Eczacıları Birliği (TEB), mevcut eczacı sayısının fazla olduğuna ilişkin bir açıklama yaparken, istihdam sorunu yaşanacağı gerekçesiyle yeni fakültelerin açılmamasını istedi.

Türk Eczacıları Birliği’nce (TEB), yeni eczacılık fakültesi açılmaması talebiyle bir açıklama yaptı.

TEB’den yapılan açıklamada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin kurulmasıyla Türkiye’deki eczacılık fakültesi sayısının 50’ye yükseldiği belirtildi.

Eczacılık fakültesi sayısının 2001’de 8 olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Bu artış akıl almazdır, neden mi? Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2018 yılı verilerine göre eczane açılabilecek yer sayısı 1867. Her yıl 2 bine yakın öğrenci eczacılık fakültelerinden mezun oluyor. YÖK’ün 2019-2020 yılı eczacılık fakülteleri için belirlediği kontenjan 3 bin 524. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu’na göre 2023 yılında eczacı ihtiyacı 32 bin 900. Halihazırda eczacı sayısı 37 bin 761. Görüldüğü üzere tartışmaya açık olmayan bu sayısal veriler, durumun vahametini gözler önüne seriyor" denildi.

Açıklamada, "Kontenjanlar acilen azaltılmalıdır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda eczacılık alanına başarı sırası şartı getirilmeli ve ilk 60 bine giren öğrenciler eczacılık fakültelerine yerleştirilmelidir" ifadesi kullanıldı.