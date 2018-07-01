TEB'den açıklama: Sağlıkta şiddete hayır

Tarsus'ta bir eczaneye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada 'eşdeğer ilaçlar' konusunda toplumun aydınlatılması için çalışma yapılması ve nöbetçi eczanelerin güvenliğinin sağlanması talep edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde nöbetçi eczaneye yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama da Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) geldi. Biri ağır olmak üzere dört kişinin yaralandığı saldırının eşdeğer ilaç tartışmasından çıktığını belirten Birlik açıklamasında bu konuda toplumun aydınlatılması için çalışma yapılması ve eczanelerin nöbet hizmeti esnasında kolluk kuvvetlerince güvenliklerinin sağlanması talep edildi.

TEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırının, muadil/eşdeğer ilaç tartışmasından çıktığı basına yansımıştır. Daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi sağlıkta şiddet toplumsal bir sorundur ve her geçen gün daha da kronik bir hal almaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı kamu otoritesi tarafından acilen kapsamlı önlemler hayata geçirilmelidir. Özellikle nöbet hizmeti esnasında kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek eczanelerin güvenliğini sağlaması hususunda İçişleri Bakanlığı’na bir kez daha çağrıda bulunuyoruz."

Türk Eczacıları Birliği'nin muadil/eşdeğer ilaç konusunda toplumun aydınlatılması ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesinin elzem olduğu konusunu defalarca dile getirdiği belirtilen açıklamada "Muadil/eşdeğer ilaç, güvenilir ilaçtır. Orijinali ile eşdeğeri arasında ilacın yarattığı etki açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı’ndan talebimiz; eşdeğer ilacın önemi konusunda kamuoyu oluşturmaya yönelik adımlar atmasıdır. Ve ayrıca hekimlerimizin eşdeğer ilaç konusunda aktif rol almasını, hastalara bilgi vermesini ve bu konuda eczacılarla ortaklaşmasını talep ediyoruz" denildi.

Açıklamada "İnsan, hasta ve toplum sağlığını önceleyen, yurttaşlarımıza kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti sunan bir mesleğin mensupları olarak çalışanlarının nöbet hizmetinde saldırıya uğramak istemiyoruz. Can güvenliği endişesi ile nitelikli sağlık hizmeti sunulamayacağının altını çizerek yetkilileri göreve çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

