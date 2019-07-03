TDK skandal 'kadın' tanımında ısrarcı: Erişkin dişi, hizmetçi bayan, hatun...

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde kadın kelimesinin karşılığı olarak 'analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan', 'erişkin dişi' ve 'hizmetçi bayan' gibi cinsiyetçi ifadeler yer alırken, örnek cümle olarak Abdülhak Şinasi'nin 'Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler' cümlesine yer veriliyor. TDK, geçen yıldan bu yana tepki çeken bu ifadeleri değiştirmezken, geçtiğimiz yıllardaki 'müsait', 'boyalı', 'yollu', 'taze', 'oynak' ifadeleri ise mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

Daha önce de cinsiyetçi tanımlamalarla gündeme gelen Türk Dil Kurumu, kadınlara yönelik tepki çeken tanımlamalarında ısrarcı. Sözlükte kadın kelimesinin karşılığı olarak "analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan", "erişkin dişi" ve "hizmetçi bayan" gibi cinsiyetçi ifadeler bulunuyor. Sözlükte örnek cümle olarak Abdülhak Şinasi'nin "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler" ifadesine yer veriliyor. TDK, geçen yıldan bu yana tepki çeken bu ifadeleri değiştirmezken, geçtiğimiz yıllardaki 'müsait', 'boyalı', 'yollu', 'taze', 'oynak' ifadeler ise mahkeme kararıyla kaldırtılmıştı. İLGİLİ HABER Mahkeme kararı: TDK sözlüğündeki cinsiyetçi ifadeler kaldırılsın