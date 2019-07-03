TDK skandal 'kadın' tanımında ısrarcı: Erişkin dişi, hizmetçi bayan, hatun...

Daha önce de cinsiyetçi tanımlamalarla gündeme gelen Türk Dil Kurumu, kadınlara yönelik tepki çeken tanımlamalarında ısrarcı.
Sözlükte kadın kelimesinin karşılığı olarak "analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan", "erişkin dişi" ve "hizmetçi bayan" gibi cinsiyetçi ifadeler bulunuyor.
Sözlükte örnek cümle olarak Abdülhak Şinasi'nin "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler" ifadesine yer veriliyor.
TDK, geçen yıldan bu yana tepki çeken bu ifadeleri değiştirmezken, geçtiğimiz yıllardaki 'müsait', 'boyalı', 'yollu', 'taze', 'oynak' ifadeler ise mahkeme kararıyla kaldırtılmıştı.