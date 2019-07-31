TCDD'nin Medipol Üniversitesi'ne satılması protesto edildi

TCDD'nin Medipol Üniversitesi'ne devredilmesi sendikalar, odalar ve meslek örgütleri tarafından Ankara Garı önünde protesto edildi.

TCDD'nin Medipol Üniversitesi'ne devredilmesine tepkiler artarak devam ediyor.

Ankara Garı önünde bir araya gelen sendikalar, odalar ve meslek örgütleri bu durumu protesto etti.

Protesto eyleminde okunan basın açıklamasında, devredilen alanın TCDD’nin iş yeri olarak kullandığı binalar olmasının yanı sıra, personelin sosyal gereksinimlerini karşıladığı alanlar olduğu da vurgulandı.

'SERMAYE LEHİNE BİLİNÇLİ TERCİH'

Açıklamada, TCDD'nin devredilmesinin bilinçli bir tercih olduğuna dikkat çekilirken, ''Kamusal hizmetin sürdürülmesinde TCDD’nin kurumsal olarak zaten ihtiyacı olan bina ve arazilerin kullanım amacı değiştirilerek bir vakıf üniversitesine tahsisi, sermaye lehine bilinçli bir tercihi göstermesinin yanı sıra toplum yararını yok saymak ve oluşmuş olan rantı kişisel ve grupsal çıkarlarla dağıtmak anlamına da gelmektedir.'' denildi.

SIRA ANKARA GARI'NDA

TCDD, AOÇ ve şehir hastanelerinin ardından sıranın Ankara Garı'na geldiği iddialarının yaygınlaştığının belirtildiği açıklamada, ''Bu olayın mevcut tahsisle sınırlı kalmadığı AOÇ arazisi içerisinde kampüs alanı tahsis edileceği, mevcut TCDD Genel Müdürlük binasının ve/veya Şehir Hastanesine taşınarak boşaltılan Numune Hastanesine ait binanın anılan üniversiteye hastane kullanımı için verileceği, sıranın Ankara Garı’nın devrine geldiği vb. söylentiler giderek yaygınlaşmaktadır.'' sözleri de sarf edildi.

'YAĞMAYA SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Açıklama da iktidarın yapma politikalarına sessiz kalınmayacağı vurgulanırken, ''Bizler, iktidarın rant ve talan politikalarıyla kentlerimize, doğamıza, tarihi ve kültürel değerlerimize yönelik saldırılarına karşı yürütülen mücadelenin en ön saflarında yer alan DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve ASMMMO olarak bu yağmaya da sessiz kalmayacağız. Bu süreç toplum yararına çözülünceye dek konuyu gündemde tutacak her türlü çabayı göstererek kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz.'' denildi.